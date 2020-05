Minister De Crem fluit burgemeesters die te strenge coronarestricties oplegden terug

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) roept de hulp in van de gouverneurs om burgemeesters die de voorbije weken al te drastische restricties oplegden, tot de orde te roepen.

In de kranten van de groep Sudpresse citeert de gouverneur van de provincie Henegouwen, Tommy Leclercq, een vijftiental problematische ordonnanties. Die slaan bijvoorbeeld op een verbod op openbare bijeenkomsten van meer dan 200 mensen tot 20 september, of op het verplicht dragen van mondmaskers in winkels.

“Ik ben ervan overtuigd dat die burgemeesters het beste voorhebben met de burgers, maar ze zijn soms overijverig”, aldus Leclercq. De burgemeesters in kwestie hebben tot 22 mei om de ordonnanties ongedaan te maken.

In de provincie Namen had gouverneur Denis Mathen vorige week in samenspraak met de burgemeesters een politiebesluit genomen waarbij tot 31 augustus publieke evenementen werden verboden. Na een brief van minister De Crem moest hij dat weer intrekken.

