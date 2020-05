Grote baas van Victoria’s Secret verlaat bedrijf na jaren van kritiek

Les Wexner, de man die jarenlang aan het roer stond van Victoria’s Secret, heeft het bedrijf vorige week verlaten. De positie 82-jarige CEO was al langer onhoudbaar geworden.

L Brands, het moederbedrijf van Victoria’s Secret, maakte al in februari bekend dat Les Wexner een stap terug zou zetten als CEO en voorzitter van de raad van bestuur van het lingeriemerk. Maar het duurde tot vorige week tot dat daadwerkelijk het geval was. Tijdens een virtuele meeting zou hij zijn vertrek officieel hebben aangekondigd.

Wexner stond sinds 1982 aan het hoofd van Victoria’s Secret, maar kreeg de laatste jaren steeds meer kritiek te slikken. Zo vonden velen dat de modeshows niet meer waren dan een vleeskeuring en niet langer beantwoorden aan de huidige tendensen. Bovendien was Wexner decennialang goed bevriend met en zakelijke partner van Jeffrey Epstein, de miljardair die beschuldigd werd van het misbruik van talloze minderjarige meisjes en in 2019 stierf in zijn cel.

Het werd geen leuk afscheid voor Wexner, want Victoria’s Secret zit al enige tijd in moeilijke papieren. Zo zou het enkele weken geleden overgenomen worden, maar die deal ging uiteindelijk niet door. Ook de modeshows werden ondertussen afgeschaft. Het is nog maar de vraag of het merk nog te redden valt.