Mechelse basisschool al opnieuw dicht na mogelijke besmetting kleuter in noodopvang

Mechelen -

In Mechelen sluit basisschool Ursulinen al opnieuw de deuren nadat een kind symptomen vertoonde die sterk wijzen op een Covid-19-besmetting. Dat meldt de school maandagavond op haar website. Het kind in kwestie is een kleuter die deze en vorige week naar de noodopvang kwam. Andere kinderen uit hetzelfde gezin kregen bovendien vrijdag en maandag contactonderwijs op de school.