Nu de succesvolle telenovelle Sara opnieuw op tv te zien is, schittert Lotte Pinoy (43) - Helena in de reeks - ook weer op uw tv-scherm. Daar is ze nu al vier jaar niet meer op te zien. Een bewuste keuze, zegt ze in Dag allemaal .

In 2016 zagen we Lotte Pinoy voor het laatst in een rol op tv. In Coppers was dat, de politiereeks op VTM. “Daarna heb ik er bewust voor gekozen om grote tv-rollen links te laten liggen”, zegt ze. “Ik ...