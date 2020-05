“Wanneer mogen zij uit hun kot?”, Gaia lanceert campagne voor verbod op kippenkooien

Met de slogan “En wanneer mogen zij uit hun kot?” op grote affiches langs Vlaamse wegen heeft dierenrechtenorganisatie Gaia maandag een campagne gelanceerd om Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) te herinneren aan zijn belofte om een verbod op kooien voor leghennen in te voeren.

Met de affiches wil Gaia ook oproepen om de petitie van de dierenrenchtenorganisatie voor het verbod op kooien voor leghennen te ondertekenen. “Leghennen beschikken in de zogenaamde verrijkte kooien over de ruimte van ongeveer 1 A4’tje”, zegt Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch. “De dieren kunnen niet eens hun vleugels spreiden of uitslaan”, klinkt het. “We moeten afstappen van dit wrede kippenhouderijsysteem en de overstap maken naar diervriendelijkere systemen.”

Een Europese richtlijn verbiedt de conventionele legbatterijen waarin een legkip twee derde van een A4’tje ruimte had, maar in de Europese Unie zijn iets grotere “verrijkte” kooien nog wel toegelaten. In België wordt nog ongeveer 60 procent van de legkippen in verrijkte kooien gehouden, in Wallonië zijn die reeds verboden.

Met het Vlaams regeerakkoord (2019-2024) heeft ook de Vlaamse regering er zich toe verbonden die kooisystemen uit te faseren. “Geen woorden maar daden”, zegt Vandenbosch. “Met onze campagne willen we de regering en dierenminister Weyts ertoe aanzetten hun beloftes om te zetten in de praktijk.”