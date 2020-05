Bradley Wiggins kondigt na zestien jaar huwelijk scheiding aan

Sir Bradley Wiggins (40) heeft aangekondigd dat hij na zestien jaar huwelijk gaat scheiden van zijn vrouw Cath. “Het is met veel verdriet dat mijn vrouw en ik beslist hebben uit elkaar te gaan. Onze twee kinderen blijven onze prioriteit en we vragen om privacy”, schrijft de voormalige Tourwinnaar op Twitter.

Wiggins was in 2012 de eerste Brit die de Tour de France won. Hij pakte ook goud op de Olympische Spelen, werd uitgeroepen tot Brits Sportman van het Jaar en werd in 2013 door de Queen tot ridder geslagen. Hij was een koppel met zijn vrouw Cath sinds 1997.