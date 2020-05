Trump noemt WHO “marionet van China” en stelt ultimatum: hervormen of zonder bijdrage VS

Amerikaans president Donald Trump heeft maandag opnieuw hard uitgehaald naar de aanpak van de pandemie door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die hij een “marionet van China” noemde. Even later tweette hij een brief aan het hoofd van de WHO, waarin hij een ultimatum stelt voor hervormingen, zo niet dreigt Trump de Amerikaanse bijdragen definitief stop te zetten.

Vanuit het Witte Huis verklaarde Trump maandag: “Ik ben niet tevreden over de Wereldgezondheidsorganisatie. Ze is een marionet van China.”

Trump besliste eerder om de Amerikaanse bijdragen aan de WHO op te schorten vanwege het wanbeheer van de organisatie, onder meer omdat de WHO te positief zou staan tegenover China. De Amerikaanse media meldden zaterdag nog dat de steun deels hersteld zou worden.

“We gaan binnenkort een beslissing nemen”, zei Trump daar maandag over. Hij voegde toe niet te willen spreken tijdens de digitale bijeenkomst van de WHO. “Ik zat te denken aan 40 miljoen dollar, maar sommige mensen vonden dat zelfs nog te veel”, aldus Trump nog. De VS waren tot nu toe de grootste geldschieter van de WHO, met 893 miljoen dollar in 2018-2019. Volgens CNN zijn de VS goed voor 14,67 procent van de vrijwillige bijdragen wereldwijd. De Bill and Melinda Gates Foundation is de op één na grootste donor.

Trump haalde ook nogmaals uit naar China zelf, dat volgens hem verantwoordelijk gesteld moet worden voor de verspreiding van het coronavirus. “China heeft ons een prachtig geschenk gegeven. Heel de wereld raakte besmet”, zei hij.

Brief aan Tedros

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft maandag algemeen directeur van de WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus beschuldigd van een gebrek aan onafhankelijkheid, omdat hij “door druk van China besliste om Taiwan niet uit te nodigen” op de algemene vergadering die momenteel aan de gang is. Eerder beschuldigden de VS de WHO er ook al van dat ze een vroegtijdige waarschuwing vanuit Taiwan over de ernst van het virus had genegeerd.

Later op de dag tweette Trump een brief aan WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus. Daarin lijst de president alles op wat de organisatie volgens hem fout deed, voornamelijk het blindelings volgen van informatie van de Chinese overheid. Trump besluit dat Tedros beter een voorbeeld zou nemen aan zijn voorganger, die de SARS-epidemie wel goed aanpakte.

Hij eindigt met een ultimatum: als de organisatie er zich binnen de 30 dagen niet toe verbindt om verbeteringen door te voeren, voornamelijk meer onafhankelijkheid van China, dan dreigt Trump de Amerikaanse bijdragen definitief te bevriezen en het lidmaatschap van de VS te herzien. “Ik kan niet toelaten dat dollars van Amerikaanse belastingbetalers een organisatie blijven financieren die, in haar huidige staat, duidelijk niet de Amerikaanse belangen dient.”