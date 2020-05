Het is opnieuw koers. Vanochtend vroeg, om drie uur Belgische tijd, vertrok de Trinh Cup Truyen Hinh in het Vietnamese Vong Quang Trong. Nadat de bal dit weekend in de Bundesliga rolde, is nu ook voor het wielrennen de kop eraf. “Koersen doen we zonder mondmasker, maar op training is het wel verplicht”, zegt Loïc Desriac (30, Bikelife-Dong Nai).