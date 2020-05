Het prille imago van Zuhal Demir (N-VA) als groene minister wankelt. Door een oude politieke deal moet 23 hectare natuurgebied in de Groene Delle verdwijnen voor industrie. En dat roept hevig protest op.

De ambitie van Zuhal Demir is groot: tegen 2030 moet er in Vlaanderen 10.000 hectare bos bijkomen. Om die boodschap kracht bij te zetten plantte Demir de afgelopen maanden in hoge laarzen tientallen bomen ...