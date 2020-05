De gemeente Pelt is voorlopig nog afwachtend om ruimtes open te stellen voor studenten die samen willen blokken. Jong N-VA Pelt had dit aangekaart, maar burgemeester Frank Smeets (CD&V) vindt het momenteel niet raadzaam om studieruimtes te openen.

“In de ruimtes die we de voorbije jaren hiervoor inschakelden, kunnen we de afstandsregel niet garanderen”, aldus Smeets. “In de zolderverdieping van Oud-Dommelhof zouden we bijvoorbeeld slechts ...