Politie schiet man dood na “incident met messen”

Aalter - In het Oost-Vlaamse Aalter heeft de politie maandagavond een man neergeschoten die vermoedelijk gewapend was met een mes. Het slachtoffer is aan zijn verwondingen overleden, bevestigt het Oost-Vlaamse parket.

Het incident gebeurde rond 19 uur in de Weibroekdreef in Aalter. De man was volgens omstaanders gewapend met één of meerdere messen. De getuigen verwittigden de politie en die kwam snel ter plaatse, zegt het parket. De omstandigheden zijn nog niet volledig duidelijk, maar de man werd neergeschoten door de politie en overleed aan zijn verwondingen.

De plaats van de feiten is afgesloten. Er werd een tent geplaatst om het onderzoek af te schermen. Volgens de gebruikelijke procedure loopt er een onderzoek naar de gewapende man en naar het optreden van de politie. Het parket en het labo zijn ter plaatse. Er werd ook een wetsdokter en een wapendeskundige aangesteld voor verder onderzoek.