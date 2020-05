Meer dan 1,5 miljoen mensen besmet met coronavirus in de VS

In de VS zijn nu al meer dan 1,5 miljoen mensen met het nieuwe coronavirus besmet, zo meldt statistiekensite Worldometer.

Volgens Worldometer zijn er 1.535.033 infecties in de Verenigde Staten vastgesteld. Er vielen ook 91.306 dodelijke slachtoffers, terwijl er 347.702 genezingen waren. In de drie scenario’s leiden de VS de “wereldrangschikking”.

De Johns Hopkins Universiteit hield het op 1.491.547 besmettingen, 89.666 overlijdens en 272.265 genezingen in de VS. De metingen lopen uit elkaar omdat niet alle gegevens op hetzelfde ogenblik worden doorgegeven.