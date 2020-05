Rustige start: zeshonderd bezoekers op eerste gratis Bokrijkdag

Genk - Zeshonderd bezoekers waren er op de openingsdag van het Openluchtmuseum van Bokrijk maandag. Dat is aanzienlijk minder dan het toegelaten maximum van duizend bezoekers.

Zowel de parking als de toegang tot het museum was maandag gratis. Doe daar nog een flinke portie lentezon bij en het kan niet stuk. Igor Philtjens, gedeputeerde en voorzitter van Bokrijk had op voorhand aangekondigd dat in het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, maximum duizend bezoekers binnen mochten. Aan niemand is de toegang geweigerd moeten worden. Via de website van Bokrijk kon je zelfs aan de hand van een druktebarometer zien of er veel bezoekers waren of niet.

Gemoedelijk

Looprichtingen zorgen ervoor dat bezoekers elkaar amper kruisen. Iets eten of drinken in één van de horecazaken ging niet en picknicken op het gras of op een bank ging was niet toegelaten. Wel kon je her en der hapjes of drankjes kopen en die al wandelend opeten. Om te voorkomen dat bezoekers in de toiletten te dicht bij elkaar zouden staan waren urinoirs en wasbakken om en om afgesloten. “Het was een gemoedelijke heropstart”, zegt Philtjens. “We hebben vooral opgeluchte gezichten gezien van mensen die voor rust en ontspanning naar Bokrijk waren gekomen.”

Het Openluchtmuseum is voorlopig nog gratis toegankelijk en open van 11 uur tot 18 uur. Bokrijkabonnees mogen een uurtje vroeger binnen.