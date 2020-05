Zo ziet seizoen 2020-2021 eruit: de kalender van de Jupiler Pro League is bekend

Afgelopen vrijdag hakte de Pro League enkele belangrijke knopen door over hoe het verder moet met onze voetbalcompetitie. Het was al bekend dat er volgend seizoen met 16 ploegen en met ‘mini-playoffs’ zal gespeeld worden, nu heeft ook de kalender van seizoen 2020-2021 vorm gekregen.

De Jupiler Pro League trapt af in het weekend van 7 augustus. In 1B staat de competitiestart gepland voor het weekend van 21 augustus.

De reguliere competitie in de hoogste klasse loopt af in het weekend van 16 april. Na die 30 speeldagen staan dan de play-offs op de kalender. Vanaf het weekend van 30 april spelen de eerste vier voor de titel en de nummers vijf tot acht voor het resterende Europese ticket. Tegen zondag 30 mei kennen we de eindstand, wanneer de laatste speeldag plaatsvindt.

De winnaar van de beker kennen we op zaterdag 24 of zondag 25 april: in dit weekend wordt de finale van de Croky Cup gespeeld.

In het weekend van 24 april wordt de bekerfinale gespeeld Foto: GMAX AGENCY

De speeldata van de reguliere competitie

Speeldag 1: 7/8-9/8

Speeldag 2:14/8-16/8

Speeldag 3: 21/8 -23/8

Speeldag 4: 28/8-30/8

Speeldag 5:11/9-13/9

Speeldag 6: 18/9-20/9

Speeldag 7: 25/9-27/9

Speeldag 8: 2/10-4/10

Speeldag 9: 16/10-18/10

Speeldag 10: 23/10-15/10

Speeldag 11: 30/10-1/11

Speeldag 12: 6/11-8/11

Speeldag 13: 20/11-22/11

Speeldag 14: 27/11-29/11

Speeldag 15: 4/12-6/12

Speeldag 16: 11/12-13/12

Speeldag 17: 18/12-20/12

Speeldag 18: 26/12-27/12

Speeldag 19: 22/1-24/1

Speeldag 20: 29/1-31/1

Speeldag 21: 5/2-7/2

Speeldag 22: 12/2-14/2

Speeldag 23: 19/2-21/2

Speeldag 24: 26/2-28/2

Speeldag 25: 5/3-7/3

Speeldag 26: 12/3-14/3

Speeldag 27: 19/3-21/3

Speeldag 28: 2/4-5/4

Speeldag 29: 9/4-11/4

Speeldag 30: 14/4-16/4

De play-offs

Speeldag 1: 30/4-2/5

Speeldag 2: 7/5-9/5

Speeldag 3: 12/5-13/5

Speeldag 4: 15/5-16/5

Speeldag 5: 19/5-20/5

Speeldag 6: 21/5-24/5

Speeldag 7: 30/5

Croky Cup

1/32e finale: 4/9-6/9

1/16e finale: 15/12-17/12

Achste finale: 15/1-17/1

Kwartfinale: 16/1-28/1

Halve finale (heen): 9/2-11/2

Halve finale (terug): 2/3-4/3

Finale: 24/4 of 25/4