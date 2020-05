De Amerikaanse federale recherche FBI heeft een link gevonden tussen terreurorganisatie al-Qaeda en de Saoedische luitenant die in december drie Amerikaanse militairen doodschoot op een marinebasis in Pensacola.

De 21-jarige schutter was lid van de Saoedische luchtmacht en was in de VS voor trainingen. Het trainingsprogramma was bedoeld om de militaire banden tussen de VS en bondgenoten warm ...