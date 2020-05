Thibau Nys zet opmerkelijk record neer in De container cup, Simon Mignolet redt de eer van Club Brugge

Straffe prestaties maandagavond in De container cup. Thibau Nys, de jongste mannelijke deelnemer, verpulverde het looprecord en stond na vijf van de zeven proeven nog virtueel aan de leiding om uiteindelijk als vijfde te eindigen. Doelman Simon Mignolet redde dan weer de eer van Club Brugge nadat ploegmakker Hans Vanaken twee weken geleden een matige chrono had neergezet.

Met zijn zeventien jaar is Thibau Nys de jongste mannelijke atleet van De container cup. Maar hij was niet van plan om zich door zijn rijpere tegenstanders te laten platwalsen. Integendeel. Bij de 1.500 meter lopen zette Nys junior de loopband bijna meteen op 20 kilometer per uur. Om halfweg het tempo op te drijven naar 22 kilometer per uur, de maximumsnelheid van de loopband. “Ik zou nog een klein beetje rapper gekund hebben, maar de loopband ging niet sneller”, zei Nys. Maar ook met die technologische beperking was het resultaat verbluffend: 1.500 meter in 4 minuten en 29 seconden. Maar liefst elf seconden sneller dan het vorige record van Oliver Naesen.

Ook aan de monkeybars (70 stuks) en het golf (109 meter) deed Thibau Nys het meer dan behoorlijk. Een iets minder roeinummer compenseerde de wereldkampioen veldrijden bij de junioren dan weer met drie raken schoten met de karabijn. Zo stond de 17-jarige knaap uit Baal na vijf van de zeven nummers nog steeds virtueel aan de leiding. Die positie verloor hij aan de benchpress, waar hij nadeel ondervond van zijn tengere gestalte. Nys drukte toch nog 55 kilogram. Bij het afsluitende fietsnummer was het beste er stilaan af. Hij legde de afsluitende drie kilometer op de spinning fiets af in 4 minuten en 39 seconden. Goed voor de tiende fietstijd en 45 seconden trager dan de toptijd van Bart Swings. Het leverde Thibau Nys een onverwachte vijfde plaats in het eindklassement op met een chrono van 10 minuten en 11 seconden. Daarmee is hij nipt beter dan ploegmakker Toon Aerts.

Met een voorlopig voorlaatste plaats bij de mannen had Hans Vanaken twee weken geleden toch een beetje teleurgesteld, maar gelukkig werd de eer van landskampioen Club Brugge maandagavond gered door Simon Mignolet. De sterke doelman had vooraf al bekend dat hij dankzij de lockdown fysiek beter in orde was dan tijdens het seizoen en bewees dat ook vanaf de loopband tot op de spinning fiets. Op de 1.500 meter was Mignolet negen seconden sneller dan middenvelder Vanaken. De monkeybars nam de 1,92 meter grote keeper per twee, maar door een foutje viel hij er na 54 treden vroegtijdig af.

Met een formidabele golfslag van 135 meter parkeerde Mignolet zich na drie proeven op de derde plek. Die podiumplaats hield hij vast tot na de benchpress – hij tilde 85 kilogram – maar een twaalfde chrono bij het fietsen deed de voormalige keeper van Liverpool nog terugvallen naar de zevende positie. 10 minuten en 16 seconden is alvast een knappe positie. De reputatie van Club Brugge en doelmannen in het algemeen blijft overeind.

Meer over De container cup lezen? Dat kan hier!

Tussenstand bij de topsporters

1. Oliver Naesen: 09:48:40

2. Tim Brys: 09:48:43

3. Dirk Van Tichelt: 10:03:01

4. Victor Campenaerts: 10:05:43

5. Thibau Nys: 10: 11:21

6. Toon Aerts: 10:13:44

7. Simon Mignolet: 10:16:11

8. Bart Swings: 10:32:03

9. Thomas Briels: 10:54:48

10. Thomas De Gendt: 10:58:88

11. Yves Lampaert: 11:01:49

12. Remco Evenepoel: 11:08:04

13. Arthur Van Doren: 11:20:92

14. Jolien D’Hoore: 12:28:82

15. Pieter Timmers: 12:34:68

16. Hans Vanaken: 12:37:45

17. Fanny Lecluyse: 13:42:81

18. Kirsten Flipkens: 13:57:77

19. Kim Mestdagh: 14:27:49

20. Jaouad Achab: 15:07:17

21. Tessa Wullaert: 15:17:57

22. Nina Sterckx: 16:43:55

