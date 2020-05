Victor en Line, het enige koppel dat standhield in het vierde seizoen van ‘Blind Getrouwd’, hebben samen een huis gekocht. Victor verlaat zijn geliefde Arendonk en zal voortaan in Lier wonen.

De verrassing was groot toen Victor en Line in het meest recente seizoen van de populaire VTM-reeks weer even opdoken. Niet om opnieuw te trouwen maar om Victors beste vriend Jonah bij te staan. In de ...