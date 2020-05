Geen enkele ziekenhuisopname wegens corona in Nederlands-Limburg

Bij onze buren in Nederlands-Limburg lijken ze het coronavirus bedwongen te hebben. De afgelopen 24 uur werd er geen enkele coronapatiënt opgenomen in het ziekenhuis. Er werd in Nederlands-Limburg één nieuw overlijden gemeld.

Alleen de regio Noord- en Midden-Limburg meldde een overlijden in de afgelopen 24 uur. In totaal zijn in Nederlands-Limburg 694 mensen overleden als gevolg van een coronabesmetting. Het aantal ziekenhuisopnames bleef onveranderd: 1.736.

In heel de provincie werden de afgelopen 24 uur zeven mensen positief getest op het virus, van wie er zes in de regio Zuid-Limburg wonen. Landelijk werden afgelopen etmaal veertien nieuwe overlijdens gemeld, blijkt uit cijfers van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Er waren in heel Nederland 27 nieuwe ziekenhuisopnames.