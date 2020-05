Jennifer Aniston draagt nog steeds haar verlovingsring van Brad Pitt

Het intussen al 21 jaar geleden dat Brad Pitt (56) en Jennifer Aniston (51)zich verloofden en vijftien jaar geleden dat hun huwelijk op de klippen liep. Toch draagt de ‘Friends’-actrice nog steeds de verlovingsring die hij haar schonk… Dat hebben Amerikaanse persfotografen opgemerkt.

Flashback naar de SAG Awards, eerder dit jaar. Toen was er veel te doen rond de aanwezigheid van zowel Brad Pitt als Jennifer Aniston, vooral omdat ze backstage een intiem momentje beleefden. Velen meenden zelfs een amoureuze vlam te detecteren, maar ingewijden zegden dat de twee het de dag van vandaag gewoon weer goed met elkaar kunnen vinden.

“Jennifer was blij voor Brad dat ook hij een award won. Ze hebben elkaar gefeliciteerd en dat was het”, klonk het toen in People. “Het was een emotionele avond. Ze zijn nog vrienden en zijn gelukkig voor elkaar. Ze willen alleen het beste voor elkaar. Jen is blij dat ze Brad weer in haar leven heeft, maar het is niet meer dan dat.”

Nu krijgen fans echter weer hoop op een liefdesreünie. De reden? Blijkbaar droeg Aniston op het evenement een ring en niet zomaar een exemplaar. Het ging om de verlovingsring ter waarde van 462.000 euro, die Brad Pitt in 1999 zelf liet ontwerpen om het sieraad af te stemmen op een eerder geschonken paar oorbellen. De geruchten dat de twee intussen toch meer zijn dan just friends worden weer een pak hardnekkiger.

Brad Pitt en Jennifer Aniston worden momenteel niet romantisch aan anderen gelinkt. De twee houden hun privéleven sinds hun scheiding van respectievelijk Angelina Jolie en Justin Theroux uit de schijnwerpers.