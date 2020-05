Een Japanse dierenvriend toonde zijn goed hart toen hij een puppy langs de kant van de weg vond. Hij nam het diertje - hij dacht dat het een hond was - mee naar huis en doopte het Luna. Toen de man zijn ontdekking deelde op Twitter, rezen twijfels over het ‘hondje’. “Is dat geen vos?”, klonk het al snel in de reacties. De man twijfelde, dus bracht hij de jonge ‘hond’ naar een dierenarts waar hem een verrassing wachtte.