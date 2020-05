Drie nieuwe corona-overlijdens in Limburg brengen totaal op 905

Hasselt - In Limburg zijn opnieuw drie mensen bezweken aan het coronavirus. Twee coronapatiënten stierven in de ziekenhuizen, één bewoner met een coronabesmetting overleed in een rusthuis. Dat brengt het totale aantal corona-overlijdens in Limburg op 905.

Vanuit de Limburgse ziekenhuizen worden twee nieuwe corona-overlijdens gemeld. Eén coronapatiënt stierf in Sint-Trudo in Sint-Truiden, de andere patiënt overleed in AZ Vesalius in Tongeren. Dat brengt het totale aantal overlijdens in onze ziekenhuizen op 396. Ook in de Limburgse rusthuizen stierf opnieuw één bewoner met een coronabesmetting. De dodenbalans als gevolg van Covid-19 in de rusthuizen komt daarmee op 509: 100 van hen waren met zekerheid besmet met het coronavirus, 409 bewoners waren vermoedelijk drager van het virus. Op dit moment zijn nog 162 bewoners en personeelsleden in de Limburgse woonzorgcentra met zekerheid besmet met het coronavirus, vijf dagen geleden waren er dat nog 273. Dus ook in de woon-zorgcentra gaat het aantal besmettingen in dalende lijn. In de rusthuizen zijn in totaal al 15.168 coronatesten uitgevoerd: 7.495 bij de bewoners, van wie 412 positief hebben getest, en 7.673 bij het personeel, van wie 187 een positief test hadden.