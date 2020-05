Beelden van ziekenhuispersoneel dat premier Wilmès de rug toekeert vallen ook in het buitenland op: “Stil protest is zo krachtig”

Premier Sophie Wilmès (MR) bezocht zaterdag het Sint-Pieters-ziekenhuis in Brussel, maar werd daar allesbehalve hartelijk ontvangen door het personeel. De zorgverleners keerden Wilmès symbolisch de rug toe tijdens een actie georganiseerd door de Franstalige socialistische vakbond. De protestactie werd ook in het buitenland opgemerkt. Talloze internationale kranten, nieuwszenders en persagentschappen - zoals BBC, The Guardian, El Universal en Reuters - berichtten over de actie. “Stil protest is zo krachtig”, kopte de Indiase krant The IndianExpress.