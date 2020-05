Femma Opglabbeek mist haar leden

Opglabbeek

Oudsbergen - Door deze coronatijden moest Femma Opglabbeek noodgedwongen haar activiteiten stopzetten, net zoals elke andere vereniging. Maar de kernleden van Femma bleven niet bij de pakken zitten. Zij brachten bij alle leden een bloemetje en een mooi gedichtje rond.

"We missen allemaal de contacten, de leuke activiteiten en samenkomsten", klinkt het bij Femma Opglabbeek. "Daarom besloten we vorige week dat ieder kernlid aan al haar leden een leuk bloemetje zou brengen, samen met een leuk gedichtje op een mooie kaart, zodat de dames weten dat we nog veel aan hen denken. We kregen alleen maar leuke en lovende reacties. We hopen alvast dat we in september weer aan de slag kunnen voor een boeiend en prettig Femma-najaar."