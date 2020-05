Lance Armstrong linkt zijn kanker aan dopinggebruik: “Het was het enige jaar waarin ik groeihormonen genomen had”

Voormalig wielrenner Lance Armstrong legt een link tussen zijn dopinggebruik en de teelbalkanker die hij kreeg. “Dat seizoen was het enige waarin ik groeihormonen genomen had. Zou het niet logisch zijn dat die hormonen de slechte dingen ook kunnen doen groeien?”

Armstrong doet de uitspraken in een nieuwe documentaire die de Amerikaanse sportzender ESPN over hem gemaakt heeft. Hij zegt daarin onder meer dat hij al in zijn eerste profseizoen, toen hij amper 21 jaar oud was, al begon met doping. “Of ik daar kanker van gekregen heb? Daar weet ik het antwoord niet op. Maar ik zou zeker geen ‘nee’ zeggen. Het enige wat ik zeker weet, is dat de enige keer in mijn leven dat ik groeihormonen gebruikt heb, datzelfde jaar waren (1996, nvdr). Als groeihormonen goede dingen groter maken, zou het dan niet logisch zijn dat ze ook slechte dingen kunnen doen groeien?”

In oktober 1996 werd vergevorderde teelbalkanker vastgesteld bij de toen 25-jarige Armstrong. Zijn overlevingskansen werden aanvankelijk op zeer klein geschat, maar wonder boven wonder haalde de profrenner het en won hij daarna nog zeven keer de Tour de France. In 2013 bekende de Amerikaanse renner na jarenlange vermoedens en verdachtmakingen dat hij doping gebruikt had.