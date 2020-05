Georges-Louis Bouchez (MR) over regeringsformatie: “Stop met temperatuur meten en ga naar kern van de zaak”

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez ziet geen graten in de informele gespreksronde die de socialistische partijvoorzitters hebben opgestart over wat er na de periode van de bijzondere machten moet gebeuren. Het is voor de liberale voorzitter echter tijd om de kern van de zaak aan te snijden en het te hebben over de concrete maatregelen die nodig zijn om bepaalde sectoren te redden en de economie te herlanceren.