Nieuwe topondernemers in spé: volg de uitreiking van de GenZ Award live

Dinsdagavond om 19u is het zover: dé finale van de ondernemerswedstrijd Jong Voka GenZ Award! Na twee selectierondes blijven er 4 teams over om met de prijzenpot van -jawel- 25.000 euro naar huis te gaan. De finale zou normaal gezien plaatsvinden met live-publiek in discotheek Versuz… Om corona te dribbelen, biedt Made in Limburg u een alternatief aan: de finale LIVE bijwonen via een videostream!

De Jong Voka GenZ Award is een ondernemerswedstrijd voor Limburgse studenten van UHasselt en Hogeschool PXL. Het beste ondernemersidee van de deelnemende teams wordt zorgvuldig geselecteerd en rijkelijk beloond. De 4 teams die nog in de running zijn, stellen in de finale hun businessplan voor aan een professionele jury. Die beslist, samen met de televoting van onze kijkers, over wie er naar huis gaat met een geldprijs van 15.000 euro cash én 10.000 euro aan kwalitatieve opleidingen aan de KamerAcademie van Voka Limburg.

Wie krijg je te zien op dinsdagavond?

Smoothy is een intelligent platform waarmee softwareontwikkelaars hun applicaties kunnen ontwikkelen, hosten en schalen op de Cloud infrastructuur van bedrijven.

Shampop produceert single-use en ecologisch verantwoorde shampootabletjes – “Shampops” – ter grootte van een 20 eurocent muntstuk.

E-course is een gebruiksvriendelijk e-leaning platform voor bijscholing van werknemers. Zowel externe opleidingen als interne bedrijfsopleidingen worden digitaal aangeboden.

Festible maakt met een digitaal bonnensysteem van komaf met aanschuiven en haspelen met contant geld op events.

Dit wordt mogelijk gemaakt door deze partners van dit geslaagde initiatief: Made in Limburg, APK Group, Jansen the Building Company en JBC.