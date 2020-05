Een Fransman en een Serviër van respectievelijk 18 en 38 jaar zijn maandag voor de Hasseltse rechtbank verschenen voor het plegen van drie inbraken. De politie kon de mannen klissen na een achtervolging in Lummen waarbij de verdachten crashten in een gracht.

Het was dankzij een alerte buurtbewoner dat de politie de twee verdachten, die in het bijzijn van een minderjarige waren, hen op het spoor kwam. De buur alarmeerde de agenten nadat hij drie mannen in ...