Prins Harry en Meghan Markle gestart met terugbetalen van peperdure renovatie aan huis

Toen prins Harry en Meghan Markle nog in Engeland woonden, deden ze dat in Frogmore Cottage op het domein van Windsor. Hun renovatie van de woonst kostte enkele miljoenen en het koppel beloofde dat bedrag terug te betalen toen ze hun rol in de koninklijke familie neerlegden. Nu is het zover.

Zo’n 2,8 miljoen euro spendeerden Harry en Meghan aan het opknappen van Frogmore Cottage. Naar die residentie vlakbij Windsor Castle verhuisden ze in maart 2019, enkele weken voor de geboorte van Archie in mei. Enkel aanpassingen en het meubilair betaalden ze uit eigen zak, maar de rest van het enorme bedrag kwam uit de Sovereign Grant, het geld dat de Britten jaarlijks betalen aan het koningshuis.

Toen Harry en Meghan begin dit jaar aankondigden niet langer meer ‘senior royals’ te willen zijn, beloofden ze in een adem om dat bedrag terug te betalen. Hoewel het koppel nu in Los Angeles woont, zouden ze de woonst In Engeland wel willen houden als uitvalsbasis voor als ze in het land zijn.

Volgens de Mail in Sunday zijn de afbetalingen al begonnen. “Het is in alle stilte geregeld dat ze nu huur moeten betalen”, klinkt het in de krant. De som die ze neertellen zou een stuk hoger zijn dan de marktconforme prijs. Op die manier betalen ze dus naar verluidt beetje bij beetje de renovatiekosten terug.