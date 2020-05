Tongerse herenkapper Christophe geeft zorgverleners gratis knipbeurt nu sluiting voorbij is

Tongeren - Herenkapper Christophe Tomsin offert vandaag zijn wekelijkse sluitingsdag vandaag op om zorgverstrekkers gratis van hun coronakapsel te verlossen.

De Tongerse kapper heeft vandaag dertien afspraken opstaan. De klanten worden één voor één geholpen. Blij aankomst worden hun handen ontsmet met een spray en krijgen de klanten een mondmasker. Kapper Christophe draagt ook een masker. Hij heeft zijn bril ingesmeerd met Dreft tegen het aanwasemen. En de eerste klant is alvast bijzonder gelukkig met zijn knipbeurt: “We vinden het fijn dat we deze kans krijgen van Christophe. We kijken er al lang naar uit.”

