9 tips die u geld opleveren en andere veranderingen aan de belastingaangifte

Toegegeven, er zijn leukere dingen om te doen dan uw belastingen invullen. Toch is het niet al kommer en kwel: de aangifte telt niet alleen 18 codes minder, er zijn ook een tiental fiscale nieuwigheden waar u financieel baat bij kunt hebben. We overlopen ze samen met Geert De Witte, fiscalist van consumentenorganisatie Test Aankoop.

Het goede nieuws voor uw portefeuille...

+ De fiscus deelt de inkomens sinds inkomstenjaar 2018 in vier belastingschijven in (tot dan toe in vijf). Bij elke hogere schijf past een hoger belastingtarief ...