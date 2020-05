Crisiscentrum doet oproep: “Wees eerlijk over uw contacten”

Niets dan goed nieuws op de persconferentie van het Crisiscentrum maandag: de dalingen in de cijfers zetten zich stuk voor stuk voort. Yves Van Laethem noemde de evolutie zelfs “extreem gunstig”. Samen met Steven Van Gucht lanceerde hij een oproep naar de bevolking: “Wees eerlijk over uw contacten, alleen zo kunnen we een tweede golf vermijden.”

Van Gucht had nog een bijkomende boodschap voor de bevolking; wees eerlijk tegen de ‘contact tracers’. “Zoals u weet zijn we sinds begin mei begonnen met het versoepelen van de maatregelen”, zegt Van Gucht. “We onderhouden meer contacten en er zijn dus meer risico’s. De gevolgen daarvan gaan we pas binnen enkele weken zien. Contactonderzoek is essentieel om te vermijden dat een tweede uitbraak er komt. Mensen die denken dat ze besmet zijn, moeten zich zo snel mogelijk laten testen en de contacten moeten in kaart gebracht worden. Als we hier aan meewerken, is het een goede manier om ieders veiligheid te garanderen.”

Het aantal aangegeven contacten is laag, zegt Van Gucht, en experts denken daarom dat niet alle contacten aangegeven worden. “Mogelijk is dat het gevolg van schaamte over de contacten die mensen wel gehad hebben. Heb geen schroom; dit is volledig anoniem en er gaan geen mensen op basis van bestrat of beboet worden. Speel open kaart.”