Amper nieuwe besmettingen in Limburg: epidemie dooft verder uit

Hasselt - De corona-epidemie dooft verder uit in Limburg. De afgelopen 24 uur waren er maar 12 nieuwe besmettingen in onze provincie, dat is het laagste aantal sinds het begin van de uitbraak. Viroloog Steven Van Gucht roept wel op om goed mee te werken aan het contactonderzoek. “Alleen zo kunnen we een tweede golf vermijden.”

Het coronavirus heeft amper nog vat op Limburg. De afgelopen 24 uur raakten in onze provincie slechts twaalf mensen besmet met het virus. Dat is het laagste aantal sinds de uitbraak van de crisis en het is voor het eerst dat het aantal nieuwe positieve gevallen onder de kaap van twintig duikt. De trend van het aantal nieuwe besmettingen is nu al verschillende weken dalend in Limburg. De afgelopen zeven dagen raakten in onze provincie gemiddeld 22 mensen per dag besmet met het virus. Vorige week maandag bedroeg dat zevendaagse gemiddelde 35. De maandag daarvoor was dat zelfs nog 43, bijna het dubbele van vandaag. Het totale aantal bevestigde besmettingen komt daarmee op 5.878. Dat betekent dat in Limburg 68 op 10.000 inwoners met zekerheid in aanraking kwamen met het coronavirus.

9.080 corona-overlijdens

Ook op nationaal vlak blijft de epidemie in een dalende trend. Over het hele land raakten opnieuw 279 mensen besmet met het virus, wat het totaal op 55.559 brengt. “De trend blijft hiermee dalend en neemt af met zeven procent per dag”, zegt viroloog Steven Van Gucht. Er kwamen opnieuw 43 patiënten in de ziekenhuizen bij en er werden er 27 ontslagen. Daarmee liggen in onze ziekenhuizen momenteel nog 1.614 Covid-patiënten: 342 van hen liggen op intensieve (-3), 190 van hen worden beademd. “Ook de trend van het aantal intensieve patiënten neemt met 5 procent per dag af”, zegt Van Gucht. Ook de curve van het aantal nieuwe overlijdens blijft in dalende lijn gaan. De afgelopen 24 uur stierven er opnieuw 28 coronapatiënten in ons land. Het aantal Covid-doden neemt af met acht procent per dag. In totaal eiste het coronavirus in ons land al 9.080 mensenlevens.

Contactonderzoek

Viroloog Steven Van Gucht legde tijdens de persconferentie nog eens de nadruk op het belang van contactonderzoek. “Afgelopen zaterdag werden 408 mensen door de contactonderzoekers opgebeld, 225 hoogrisicopatiënten werden gevraagd om voor veertien dagen in quarantaine te gaan”, zegt Van Gucht. “Op dit moment geven de meeste gecontacteerde mensen maar één of geen hoogrisicocontact aan, terwijl we verwacht hadden dat er dat vier of vijf per persoon zouden zijn”, zegt Van Gucht. “We voelen hier toch wat schroom bij de mensen. We vragen dan ook om open kaart te spelen en alle laag- en hoogrisicocontacten aan de contactonderzoekers door te geven. Mensen moeten hierbij geen schrik hebben, dit proces verloopt volledig anoniem. U zal dus niet gestraft of gestigmatiseerd worden. Enkel door open kaart te spelen, kunnen we een tweede golf vermijden’, aldus Van Gucht. Nog volgens Van Gucht blijkt uit een gezondheidsonderzoek van onderzoeksinstituut Sciensano dat een kwart van de mensen verdikt is sinds het begin van de maatregelen. 56,1 procent van de mensen geeft aan meer dan 8 uur per dag te zitten of te rusten. Uit een gelijkaardige bevraging uit 2018 bleek dat maar 23 procent te zijn. “Daarom is het belangrijk voldoende te bewegen”, zei Van Gucht nog.