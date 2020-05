Politie pakt Chelsea-speler Callum Hudson-Odoi om vier uur ’s nachts op na uit de hand gelopen date

Callum Hudson-Odoi is zondagmorgen door de politie opgepakt nadat in zijn appartement een incident plaatsvond met een vrouw.

Volgens The Sun had de 19-jarige speler van Chelsea de vrouw online leren kennen en uitgenodigd in zijn penthouse in Londen. Daar vond vervolgens een incident plaats en omstreeks 4u in de ochtend kwam de politie met een ambulance ter plaatse.

De vrouw voelde zich onwel en werd ter verzorging afgevoerd naar het ziekenhuis. Hudson-Odoi werd meegenomen naar het politiebureau.

Begin maart testte Hudson-Odoi positief op het nieuwe coronavirus maar hij overwon de ziekte na enkele weken. De 19-jarige winger zou deze week de trainingen bij Chelsea hervatten.