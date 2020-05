Ex-bodyguard van Kanye West en Kim Kardashian klapt uit de biecht: “Al die belachelijke regels”

Steve Stanulis, de voormalige bodyguard van Kanye West en Kim Kardashian, heeft in een podcast de vuile was buiten gehangen van zijn ex-werkgevers. “Ik moest me aan allerlei belachelijke regels houden”, vertelt hij.

Dat Kanye West geen gemakkelijk man is, mocht bodyguard Steve Stanulis regelmatig ondervinden toen hij voor de rapper/ontwerper en zijn vrouw Kim Kardashian in dienst was. Dat bleek al op zijn eerste werkdag, vertelt hij in de podcast ‘Hollywood raw’. Toen hij met Kanye in de lift stond, werd die razend omdat Steve niet op het knopje voor de juiste verdieping had geduwd. Ook al wist de man helemaal niet waar de lift naartoe moest omdat het zijn eerste dag was.

Bovendien had Kanye de gewoonte om “belachelijke regels” in te voeren. “Zo moest ik altijd tien stappen achter hem blijven. Dus als iemand plots op hem af zou komen rennen om hem iets aan te doen, dan ben ik te ver achter hem om op tijd bij hem te zijn om hem te beschermen”, vertelt hij.

Een van de meest opvallende aantijgingen van de bodyguard is dat Kim en Kanye zelf de paparazzi bellen als ze deur uitgaan. “Ik ben er zeker van dat dat het geval is. Het is wel heel toevallig dat gelijk waar ze komen er altijd paparazzi staat.”

De man werd uiteindelijk in 2016 ontslagen omdat hij op het Met Gala met Kim zou hebben geflirt, iets wat hij zelf ontkent. “Kanye is dan wel een van de hardst werkende mensen die ik ooit heb ontmoet, hij is tegelijk ook een van de meest op zichzelf gerichte, behoeftigste en humeurigste mensen die ik ooit ben tegengekomen.”