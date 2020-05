279 nieuwe besmettingen, 28 overlijdens: “Contact tracing houdt virus optimaal onder controle”

De coronacijfers blijven de goede richting uitgaan in ons land. “Extreem gunstig”, noemt Yves Van Laethem ze op de persconferentie van het Crisiscentrum.

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

Een week na een nieuwe versoepeling blijven ook de cijfers positieve signalen vertonen. Op 24 uur waren er 279 nieuwe besmettingen, Dat is een daling van 7 procent per dag voor de laatste week.

Ook het aantal hospitalisaties gaat in dalende trend. Gisteren werden 43 mensen in het ziekenhuis opgenomen, dat zijn er elke dag vier procent minder.

Daarnaast neemt de druk op intensieve zorg ook af: 343 mensen liggen momenteel op die afdeling. Daarvan worden 190 beademd.

Daar is een daling van vijf procent per dag te merken.En ook de overlijdens nemen af. Gisteren overleden 28 mensen aan het virus. Dat is een dagelijkse daling van 8 procent.

Contact tracing en gewicht

Steven Van Gucht stipt op de persconferentie het belang aan van contact tracing. “Zoals u weet zijn we sinds begin mei begonnen met het versoepelen van de maatregelen”, zegt Van Gucht. “We onderhouden meer contacten en er zijn dus meer risico’s. De gevolgen daarvan gaan we pas binnen enkele weken zien. Contactonderzoek is essentieel om te vermijden dat een tweede uitbraak er komt. Mensen die denken dat ze besmet zijn, moeten zich zo snel mogelijk laten testen en de contacten moeten in kaart gebracht worden. Als we hier aan meewerken, is het een goede manier om ieders veiligheid te garanderen.”

Het aantal aangegeven contacten is laag, zegt Van Gucht, en minder dan aangenomen wordt. “Mogelijk is dat het gevolg van schaamte over de contacten die mensen wel gehad hebben. Heb geen schroom; dit is volledig anoniem en er gaan geen mensen op basis van bestrat of beboet worden. Speel open kaart.”

Van Gucht heeft het ook over het gewicht van mensen. Uit onderzoek is gebleken dat het bij velen stijgt. “Heb daar aandacht voor en grijp uw kans om buiten te bewegen”, klonk het.