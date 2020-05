Boksgrootheden Evander Holyfield (57) en Mike Tyson (53) praten 23 jaar na beroemde bijtincident over nieuw gevecht

Komt er een derde duel tussen de voormalige boksgrootheden Evander Holyfield en Mike Tyson? Die eerste bevestigde alvast dat beide kampen met elkaar gesprekken voeren. Het zou een heruitgave zijn van het fameuze gevecht uit 1997, toen Tyson een stuk uit het oor van Holyfield beet.

In een gesprek met radiozender The 3 Point Conversion bevestigde Holyfield dat er wordt onderhandeld met Tyson. “Zijn kamp heeft samengezeten met het mijne. Er is nog geen sluitend akkoord, maar het gaat die richting uit”, zei hij. “Als het tot een akkoord komt, is dat goed voor mij. Alles moet kloppen, maar het zou mij niet storen als we zoiets zouden doen.”

Op sociale media verscheen afgelopen weekend alvast een affiche die een nieuwe kamp tussen de twee aankondigde op 11 juli in het Saoedische Diriyah. Op diezelfde locatie heroverde de Brit Anthony Joshua in december zijn WBA, IBF en WBO-titels bij de zwaargewichten tegen de Amerikaan Andy Ruiz. De 53-jarige Tyson haalde onlangs het nieuws met een trainingsvideo waarop te zien was hoe hij zich afbeulde. ‘Iron Mike’ zei toen ook dat hij zou terugkeren (I’ll be back) in de ring.

Het zou het derde duel zijn met de intussen 57-jarige Holyfield, tegen wie Tyson in de jaren ‘90 twee keer verloor. Vooral de tweede kamp ging de geschiedenis in omdat Tyson toen werd gediskwalificeerd nadat hij een stukje uit het oor van Holyfield had gebeten. Tyson zag zijn bokslicentie daarop ingetrokken. Hij zou jaren later zijn verontschuldigingen aanbieden aan Holyfield, en de twee hebben sinds hun afscheid van het boksen zelfs een goede relatie.