Dodenlijst gevonden en in cel veroordeelde roofmoordenaar: “Ook vier cipiers”

In de gevangenis van Leuven hebben de cipiers een ‘dodenlijst’ aangetroffen in de cel van Didier Durin, een man die al veroordeeld was tot een levenslange gevangenisstraf voor roofmoord, foltering en verkrachting. De lijst bevatte 16 namen van onder andere gevangenispersoneel en medegedetineerden die Durin om het leven wou brengen. Dat meldt Het Nieuwsblad en het nieuws wordt bevestigd door het Leuvense parket, dat een opsporingsonderzoek heeft geopend.