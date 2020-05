Twee seizoensarbeiders zwaargewond bij inferno in loods in Zepperen

Twee buitenlandse seizoensarbeiders liggen met ernstige brandwonden in het brandwondencentrum van Neder-Over-Heembeek na een zware brand maandagochtend in Zepperen. De loods waar de seizoensarbeiders verblijven, werd volledig verwoest. De brandweer moet nog zeker tot vanmiddag nablussen.

