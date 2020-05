OPROEP. Gaat u weer op uw kleinkinderen passen?

Opa’s en oma’s mogen weer hun kleinkinderen ontvangen, al moeten ze zich aan een aantal voorwaarden houden. Zo moeten de kinderen in de zelfgekozen sociale bubbel zitten en mogen de grootouders niet tot de risicogroep behoren.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) kondigde zondag aan dat grootouders weer op hun kleinkinderen mogen letten. De oma’s en opa’s moeten wel jonger zijn dan 65 jaar en in goede gezondheid verkeren. En de kinderen moeten in de sociale bubbel van vier zitten die de grootouders sinds een week geleden aan hun bubbel mogen toevoegen. “De afstandsregel van 1,5 meter volgen wordt moeilijk”, zegt virologe Erika Vlieghe van de GEES-expertengroep. Toch is het niet de bedoeling dat de kleinkinderen blijven slapen of geknuffeld worden.