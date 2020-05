Coronatijd bevestigt heel traditionele patronen: mama doet de was, plas en preteaching, papa pakt z’n koersfiets

We zitten met z’n allen al een maand of twee in lockdown, en het zijn vooral de vrouwen die de boel doen draaien in ons kot. Dat blijkt uit onderzoek van de VUB. Vrouwen zijn een halfuur per dag meer bezig dan mannen met het huishouden en ervaren veel tijdsdruk. Mannen zijn op hun gemak en hebben een uur meer vrije tijd per dag dan vrouwlief.