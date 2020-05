36 dode olifanten gevonden in Botswana: dieren werden mogelijk vergiftigd

In het noorden van Botswana zijn in totaal 36 dode olifanten gevonden. Het is nog onduidelijk hoe ze om het leven gekomen zijn, maar het vermoeden bestaat dat de beesten zijn vergiftigd. Reden voor het departement voor wilde dieren en de nationale parken in Seronga om de plaatselijke bevolking op te roepen het vlees van de olifanten niet op te eten.