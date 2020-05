Voorzitter Dirk Huyck schiet met scherp na degradatie van Waasland-Beveren: “Pure chantage”

De strijdlust is terug. Vorige vrijdag was Dirk Huyck (58) nog te emotioneel om te reageren nadat Waasland-Beveren door de Pro League met 84 procent van de stemmen naar 1B was verwezen. Nu vindt de voorzitter het tijd om toch eens zijn gedacht te zeggen over die stemming. Rechtuit. “De Pro League riep een werkgroep in het leven voor de schijn.”