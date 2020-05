Bij snelheidscontroles zaterdag- en zondagnacht heeft de politie 186 overtreders op de gevoelige plaat gezet. Dat is een op de vijf bestuurders die sneller reed dan toegelaten. Op de Paalsesteenweg reed een op de twee te snel.

De controles gebeurden op de Molendijk, de Hasseltsesteenweg, de Heppensesteenweg en de Paalsesteenweg in Beringen, de Heidestraat in Ham, de Heppensesteenweg in Oostham en de Industrieweg ...