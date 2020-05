“Horeca verliest 47 miljoen euro per dag door coronacrisis”

De horeca lijdt door de coronacrisis een omzetverlies van 47 miljoen euro per dag. Dat becijferde de studiedienst van Comeos, meldt De Standaard maandag. Comeos vraagt extra steunmaatregelen, omdat we anders afstevenen op een “sociaal kerkhof”.

Comeos vertegenwoordigt de grotere restaurantketens, maar de cijfers hebben evenwel betrekking op de ­totale Belgische horecasector.

“De verloren omzet is gigantisch’, zegt gedelegeerd bestuurder van Comeos Dominique Michel. “Stél dat ze op 8 juni weer open mogen, dan is het totale verlies opgelopen tot ­­4 miljard euro.” Die cijfers vinden een echo bij Horeca Vlaanderen. “Tot 8 juni bedraagt het verlies inderdaad iets meer dan 3,9 miljard euro”, zegt gedelegeerd bestuurder Matthias De Caluwé.

Extra maatregelen gevraagd

De Nationale Veiligheidsraad stelde een heropening vanaf 8 juni in het vooruitzicht, maar een beslissing daarover is nog niet genomen. Zelfs als dat gebeurt, is de opgelopen schade nog steeds enorm, stellen de federaties. “De crisis ­begint nu pas”, zegt Michel. “Zonder maatregelen stevenen we af op een sociaal kerkhof.”

De overheid nam al een resem maatregelen, zoals de tijdelijke werkloosheid door corona. “Maar voor een normaal restaurant moet je 15 tot 20 procent van de loonkosten toch blijven verder betalen, ook al werken de mede­werkers niet”, zegt Michel. Hij heeft het over kosten als eindejaars­premies, groepsverzekeringen en vakantiegelden.

Zowel Comeos als Horeca Vlaanderen vraagt daarom extra steunmaatregelen, zoals een ­verlaging van de btw naar 6 procent, kwijtschelding van RSZ-bijdragen en de uitbreiding van de tijdelijke werkloosheid.