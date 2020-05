Als rondjes geven in de Versuz geen optie is, dan maken we toch gewoon zélf een rondje… doorheen Limburg. Want coronacrisis of niet, de laureaten van onze verkiezing van Speler van het Jaar hebben recht op eeuwige roem. En een trofee. En die overhandigden we dit jaar dus niet op een groot podium in Hasselt, maar wel op een ‘top drietje’ van bakken bier aan hun eigen voordeur. Een sfeerimpressie.