Het liep vrijdagavond weer goed fout op Temptation Island. Het laatste feestje voor de dreamdates en het ultieme kampvuur eraan komt, zorgde voor vuurwerk. Karim hield zich op de achtergrond, want hij heeft stress voor het kampvuur. Gelukkig is er zijn maatje Arda om op hem in te praten en hem gerust te stellen.