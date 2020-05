Uniek onderzoek: immuniteit in Lanakens rusthuis drie keer zo groot

Lanaken -

Het woon-zorgcentrum Bessemerberg in Lanaken heeft voor een primeur gezorgd. Het is het eerste rusthuis waarvan de immuniteitsgraad van bewoners en personeel volledig in kaart werd gebracht. Dat was het werk van professor emeritus en tevens adviserend arts Frank Buntinx, met dank aan een helpende hand van viroloog Marc Van Ranst en vele vrijwillige medewerkers.