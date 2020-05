Voorzitter Bart Verhaeghe kijkt na nieuwe titel met Club Brugge alweer vooruit: “We gaan de kern nog versterken”

Club Brugge heeft zondagnamiddag zijn zestiende titel in de Belgische hoogste klasse gevierd tijdens een heuse kampioenenshow. Wegens de coronacrisis werd het een ietwat atypisch en origineel feest, dat de Club-fans online konden volgen. Voorzitter Bart Verhaeghe was duidelijk fier op de 16de landstitel van de club, maar keek alweer ambitieus vooruit.

Het heeft nog even geduurd en Club Brugge heeft er achter de schermen nog hard voor mogen strijden, maar Bart Verhaeghe ging niet dieper in op die turbulente onderhandelingen in de Pro League.

“Ik kijk altijd naar het sportieve en dan moet je vaststellen dat we de oververdiende kampioen zijn na zo’n dominant seizoen”, aldus Bart Verhaeghe. “We hadden die titel liefst op een andere manier afgedwongen en waren daar ook klaar voor.”

Club maakt dit seizoen nog kans op de dubbel, want het plaatste zich voor de finale van de Beker van België tegen Antwerp. De Pro League hoopt de clash, indien mogelijk, te laten plaatsvinden op 1 of 2 augustus. “Ik ben tevreden dat het voorzien is de finale nog af te werken”, aldus de voorzitter. “Ik voel bij spelers en staf een erg grote honger naar de dubbel.”

“Hoogtepunt tegen Real Madrid”

“Mijn hoogtepunt was toch die Champions League-wedstrijd op Real Madrid, toen we aan de rust 0-2 voorstonden en hun voorzitter me zei dat we een verdomd goede ploeg hadden. Het werd dan wel 2-2 en we hadden nog en derde keer kunnen scoren (Diagne miste een strafschop, red.) en dan waren we wellicht doorgestoten, maar als je dat hoort ben je wel fier.”

Club kon zich vorige zomer via de verraderlijke voorrondes, na zeges tegen Dinamo Kiev en LASK Linz, plaatsen voor de poules van de Champions League. Blauw-zwart eindigde vervolgens knap derde in de loodzware poule met Paris Saint-Germain, Real Madrid en Galatasaray.

“Kern versterken met enkele gerichte aankopen”

Maar zal Club Brugge deze ploeg wel bij elkaar kunnen houden? “We zullen ons moeten aanpassen aan de rare omstandigheden: de transfermercato zal langer duren tot 15 oktober. Maar onze ambitie is niet minder, we willen opnieuw op drie fronten strijden. Opnieuw kampioen worden, ver geraken in de beker en goed presteren in de Champions League-campagne. We hebben een goede kern maar gaan die proberen hier en daar nog te versterken, met enkele gerichte aankopen. Daar hebben we ervaring in, de supporters kunnen ons vertrouwen dat de kern nog sterker zal worden.”

Aan de uitgaande kant worden vooral Dennis en Diattta genoemd, toch twee sterkhouders die niet makkelijk te vervangen zijn? “Juist, maar dat werd in het verleden ook gezegd over jongens als Izquierdeo. Geloof ons, onze scoutingsmachine is beter dan ooit en we zullen met een sterk elftal aan de start staan van het nieuwe seizoen”, besloot een strijdvaardige Verhaeghe.