5G gelinkt aan coronavirus? Veiligheidsdiensten waarschuwen voor nepvideo’s

Op sociale media is een verontrustende video verschenen die een verband legt tussen het coronavirus en 5G-technologie. Het filmpje is tienduizenden keren gedeeld. De Nederlandse inlichtingendienst AIVD waarschuwt dat het om een vervalst filmpje gaat vol desinformatie. De video werd intussen verwijderd.

De korrelige video is met een telefoon gemaakt door een man die eruitziet als een Britse zendmastmonteur. Hij vertelt dat zijn opdrachtgever Vodafone hem had verboden een schakelkastje in een zendmast ...