Sebastiaan Bornauw geeft met Keulen zege tegen Mainz uit handen

Keulen en Mainz hebben zondag op de 26e speeldag van de Duitse Bundesliga, de eerste na een verplichte pauze van twee maanden wegens de coronacrisis, de punten gedeeld. Het duel achter achter gesloten deuren eindigde op 2-2.

Na treffers van Uth (6., pen.) en Kainz (53.) leek Keulen zijn schaapjes op het droge te hebben, maar Mainz sloeg terug. Awoniyi (61.) en Malong (72.) sleepten alsnog een punt uit de brand. Sebastiaan Bornauw maakte bij Keulen de partij vol, zijn teamgenoot Birger Verstraete ontbrak in de selectie.

In de stand staat Keulen tiende met 33 punten. Zaterdagnamiddag rolde de bal voor het eerst weer in Duitsland. Onder meer Borussia Dortmund deelde in de Revierderby Schalke 04 een 4-0 tik uit. Leider Bayern München treft later zondag in de Duitse hoofdstad Union Berlijn. Werder Bremen bekampt maandag nog Bayer Leverkusen.

De Bundesliga lag sinds midden maart stil wegens de coronacrisis, maar de Duitse hoogste divisie kan dit weekend als de eerste topcompetitie in Europa hervatten. De heropstart gaat gepaard met forse gezondheidsmaatregelen en fans zijn in de stadions niet welkom.